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مصدر أمني لبناني لمراسل الجزيرة: طائرة "أباتشي" إسرائيلية هي التي استهدفت الصحفيين بصاروخ موجه في علما الشعب

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:47
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