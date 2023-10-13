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الطبيب الشرعي أنهى معاينة جثمان الشهيد الزميل عصام عبدالله في المستشفى اللبناني الإيطالي بانتظار وصول عائلته وزملائه في "رويترز" لاستلام الجثمان

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:50
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