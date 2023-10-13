Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر قناة "الجديد": أقدم تعزية من القلب لعائلة الشهيد عصام عبد الله ونتمنى الشفاء العاجل للصحافيين المصابين جراء إستهدافهم في الجنوب من قبل العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مراسل قناة "الجديد" ينعى عصام عبدالله بكلمات مؤثرة.. وهذا ما نصحه به قبل استشهاده
lebanon 24
14/10/2023 00:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إستنفار متبادل بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ... هكذا يبدو الوضع في الجنوب
lebanon 24
14/10/2023 00:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
14/10/2023 00:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ"الجديد": لا إعتكاف للرئيس ميقاتي ولكن "للصبر حدود" والمطلوب من النواب الذين يتمترسون خلف مواقف شعبوية التفكير في مصلحة الوطن والأهم وضع لبنان على سكة التعافي
lebanon 24
14/10/2023 00:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2023-10-13
17:25 | 2023-10-13
17:18 | 2023-10-13
17:16 | 2023-10-13
17:14 | 2023-10-13
17:13 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24