رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر قناة "الجديد": أقدم تعزية من القلب لعائلة الشهيد عصام عبد الله ونتمنى الشفاء العاجل للصحافيين المصابين جراء إستهدافهم في الجنوب من قبل العدو الإسرائيلي

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