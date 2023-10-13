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ميقاتي: جرائم الإسرائيليين الشنيعة ليست جديدة وما يجري ضدّ غزة هو دوامة عنف

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:04
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14/10/2023 00:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان
lebanon 24
14/10/2023 00:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف والمقاطعة لم تعد مجدية بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية
lebanon 24
14/10/2023 00:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن المقاطعة لا تجدي ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوما لا تتعلق لا بفئة او بجهة محددة بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة
lebanon 24
14/10/2023 00:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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