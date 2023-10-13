ميقاتي: هناك محاولات لإنعقاد مجلس الأمن من أجل إصدار قرارٍ يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والأمم المتحدة التي يجب أن تكون حضناً لكل ضعيف عاجزة أن اتخاذ ذاك القرار

Lebanon 24