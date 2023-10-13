Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: الأساس هو وقف إطلاق النار في غزة وأي تأخير في تحقيق ذلك يقودنا إلى أمورٍ خطيرة

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السّفيرة الأميركية بعد لقائها ميقاتي: السّلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة ونقدر الالتزام الذي عبر عنه شركاؤنا الأمنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بأنهم لن يوفروا جهدا لجهة التحقيق في هذه الحادثة
lebanon 24
14/10/2023 00:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من المبكر تماماً الحديث عما ستصلُ إليه مفاوضات السلام والأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزّة أقله من أجل الظروف الإنسانية
lebanon 24
14/10/2023 00:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك محاولات لإنعقاد مجلس الأمن من أجل إصدار قرارٍ يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والأمم المتحدة التي يجب أن تكون حضناً لكل ضعيف عاجزة أن اتخاذ ذاك القرار
lebanon 24
14/10/2023 00:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عزام الاحمد بعد لقائه ميقاتي: تقرر وقف إطلاق النار في مخيّم عين الحلوة وتسليم المطلوبين باغتيال العرموشي والجانب اللبناني سيجري اتصالات لوصول القرار هذا لكافة الأطراف
lebanon 24
14/10/2023 00:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:38 | 2023-10-13
17:27 | 2023-10-13
17:25 | 2023-10-13
17:18 | 2023-10-13
17:16 | 2023-10-13
17:14 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24