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ميقاتي: الأساس هو وقف إطلاق النار في غزة وأي تأخير في تحقيق ذلك يقودنا إلى أمورٍ خطيرة
Lebanon 24
13-10-2023
|
15:06
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