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ميقاتي: كان لدي أسبوع حافلٌ بالإتصالات مع عدد من رؤساء الدول وقادة العالم وكان هناك إجماعٌ على أن نسعى كحكومة مع كل الفعاليات من أجل إبقاء لبنان بعيداً عن أي حرب

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:07
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ميقاتي: أقوم بواجبي كاملاً لحماية لبنان ومتمسكون بالقرار 1701 ونسعى لعدم إنجرار لبنان إلى حرب بالتعاون مع كل الفعاليات
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14/10/2023 00:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان كان من المؤسسين الأوائل لهذه المنظمة الدولية التي نلتقي في كنفها اليوم تاركاً بصماتٍ مشهودة في صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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14/10/2023 00:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/10/2023 00:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/10/2023 00:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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