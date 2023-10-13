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ميقاتي: من المبكر تماماً الحديث عما ستصلُ إليه مفاوضات السلام والأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزّة أقله من أجل الظروف الإنسانية

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:14
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