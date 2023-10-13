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الرئيس الأميركي: كلما علمنا أكثر عن الهجوم الذي استهدف إسرائيل كلما أصبح الأمر أكثر رعبا ونعمل على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:39
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