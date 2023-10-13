"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها إلى بيروت

علّقت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مساء اليوم، رحلاتها إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

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