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لبنان
"لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها إلى بيروت
Lebanon 24
13-10-2023
|
16:25
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علّقت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مساء اليوم، رحلاتها إلى بيروت حتى 16 تشرين الأول "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
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