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وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يصل إلى السعودية ضمن جولته الإقليمية لبحث حرب غزة وإسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
13-10-2023 | 16:30
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