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المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي: واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل

Lebanon 24
13-10-2023 | 17:42
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