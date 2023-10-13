Advertisement

أخبار عاجلة

المندوب الروسي: القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول وقطع المياه والكهرباء عنها يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار لينينغراد

Lebanon 24
13-10-2023 | 18:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي: قطع المياه والكهرباء عن غزة يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار لينينغراد
lebanon 24
14/10/2023 06:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نثمّن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان ولحصار غزة ونرحّب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان
lebanon 24
14/10/2023 06:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي بمجلس الأمن: لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها ونؤكد على حقها في ضمان أمنها
lebanon 24
14/10/2023 06:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي: واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل
lebanon 24
14/10/2023 06:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:34 | 2023-10-13
23:33 | 2023-10-13
23:25 | 2023-10-13
23:24 | 2023-10-13
23:15 | 2023-10-13
23:14 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24