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"رويترز": أكثر من 30 من أعضاء الكونغرس يدعون خطوط طيران أميركية لاستئناف الرحلات لإسرائيل في أقرب وقت

Lebanon 24
13-10-2023 | 18:12
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