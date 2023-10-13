Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نثمّن موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان ولحصار غزة ونرحّب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان

Lebanon 24
13-10-2023 | 18:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل
lebanon 24
14/10/2023 06:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: إصابة جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف النار في كاراباخ
lebanon 24
14/10/2023 06:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأرمينية: ندعو مجلس الأمن الدولي وقوات حفظ السلام الروسية للتحرك لوقف عدوان أذربيجان بكاراباخ
lebanon 24
14/10/2023 06:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الهجمات الروسية تؤكد أهمية استمرارنا في دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
14/10/2023 06:43:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:34 | 2023-10-13
23:33 | 2023-10-13
23:25 | 2023-10-13
23:24 | 2023-10-13
23:15 | 2023-10-13
23:14 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24