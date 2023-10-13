Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب البرازيل: الأولوية الآن لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية ووصول المساعدات لغزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 18:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نعمل على تحقيق وقف للعدوان على شعبنا وعلى وصول المساعدات الإنسانية
lebanon 24
14/10/2023 06:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من المبكر تماماً الحديث عما ستصلُ إليه مفاوضات السلام والأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزّة أقله من أجل الظروف الإنسانية
lebanon 24
14/10/2023 06:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين السيسي وسوناك... وضرورة ضمان المساعدات الإنسانية لغزة
lebanon 24
14/10/2023 06:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو لمحادثات شفافة بين أرمينيا وأذربيجان ووصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في "قره باغ"
lebanon 24
14/10/2023 06:43:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:34 | 2023-10-13
23:33 | 2023-10-13
23:25 | 2023-10-13
23:24 | 2023-10-13
23:15 | 2023-10-13
23:14 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24