Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية البرازيل: سنعمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين

Lebanon 24
13-10-2023 | 18:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الخارجية الفلسطينية للعربية: نثق في الدور السعودي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
14/10/2023 06:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإماراتية: نشدد على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/10/2023 06:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني لـ"العربية": نرحّب بالمحادثات الجارية في الرياض لتحقيق السلام في اليمن
lebanon 24
14/10/2023 06:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يصل إلى السعودية ضمن جولته الإقليمية لبحث حرب غزة وإسرائيل (الشرق)
lebanon 24
14/10/2023 06:43:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:34 | 2023-10-13
23:33 | 2023-10-13
23:25 | 2023-10-13
23:24 | 2023-10-13
23:15 | 2023-10-13
23:14 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24