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زوارق الاحتلال تقصف ساحل غزة وطائراته توقع إصابات في قصفها منزلا في دير البلح

Lebanon 24
13-10-2023 | 18:44
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