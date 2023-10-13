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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً خلال الـ 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
13-10-2023 | 23:33
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