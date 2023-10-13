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مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إجلاء مليون مدني من شمال غزة خطير للغاية ويكاد يكون مستحيلا
Lebanon 24
13-10-2023
|
23:34
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