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حماس: مجزرة الاحتلال ضد الفلسطينيين النازحين تحت القصف الإسرائيلي جريمة نكراء لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه

Lebanon 24
14-10-2023 | 00:43
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