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الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود بالقرب من ساحل مقاطعة كراسنودار

Lebanon 24
14-10-2023 | 02:05
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