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الجيش الإسرائيلي يمهل إدارة مستشفى العودة شمالي غزة حتى الساعة العاشرة صباحاً لإخلائه

Lebanon 24
14-10-2023 | 02:29
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