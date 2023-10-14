وزير الخارجية الإيراني: اقترحنا أن يتمَّ عقد اجتماع عاجل للدول الإسلامية في أسرع وقت ممكن لايجاد حل لحرب غزة واقترحنا أن تسضيف طهران هذا المؤتمر

Lebanon 24