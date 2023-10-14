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وزير الخارجية الإيراني: أكدت في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة المتابعة القانونية للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل

Lebanon 24
14-10-2023 | 03:55
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