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وزير الخارجية الأردني: فرض تهجير جديد للفلسطينيين يدفع المنطقة إلى "هاوية صراع جديدة"

Lebanon 24
14-10-2023 | 04:08
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