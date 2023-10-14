وزير الخارجية الإيراني: إطّلعت من نصرالله على التطورات الميدانية للمقاومة في فلسطين ولبنان وأي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" سينتج عنها زلزال كبير ضد الكيان الصهيوني

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