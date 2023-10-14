وزير الخارجية الإيراني: وفقاً لإدراكي لواقع المقاومة أودُّ أن أحذر داعمي الكيان في المنطقة بأنهُ يجب وقف جرائم الكيان الصهيوني لانه ربما في الساعات القادمة سيكون الوقت متأخراً لذلك

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