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الجيش الإسرائيلي: على سكان مدينة غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-10-2023 | 06:13
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