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السفارة الأميركية في البحرين: إغلاق السفارة لساعتين وننصح مواطنينا بتجنب المنطقة بعد الإعلان عن تظاهرة (الجزيرة)

Lebanon 24
14-10-2023 | 07:13
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