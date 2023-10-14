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وزير الخارجية السعودي: نحتاج إلى جهد جماعي لوقف دوامة العنف وضمان دخول المساعدات إلى غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
14-10-2023
|
07:35
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