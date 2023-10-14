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وزيرة الصحة الفلسطينية: تضرر 15 مستشفى وخروج اثنين من الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة (الشرق)

Lebanon 24
14-10-2023 | 09:25
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