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المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية: نحذر من تطهير عرقي جماعي للفلسطينيين وندعو لوقف فوري لإطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
14-10-2023 | 09:26
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