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الخارجية السعودية: على إسرائيل الالتزام بالقانوني الدولي لأن أي أعمال تتنافى مع ذلك ستفاقم الأزمة وتزيد المعاناة (الشرق)

Lebanon 24
14-10-2023 | 10:37
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