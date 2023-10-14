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أمير دولة قطر: نشدد على أهمية بذل الجهود لفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة وضمان عدم اتساع رقعة العنف (الجزيرة)

Lebanon 24
14-10-2023 | 10:39
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