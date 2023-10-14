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وزيرة الخارجية الألمانية: نناقش مع الأمم المتحدة وشركائنا كيفية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح

Lebanon 24
14-10-2023 | 11:06
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