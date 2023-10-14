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وزارة الصحة في غزة: منذ بداية عدوانها أصابت إسرائيل 27 ممرضا ومسعفا ودمرت 23 سيارة إسعاف (الشرق)

Lebanon 24
14-10-2023 | 11:29
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