رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" اسماعيل هنية: نقف اليوم بكل شموخ أمام هذه المقاومة الباسلة على أرض غزة والممتدة إلى كل فلسطين التي وضعت البداية الحقيقية لزوال الإحتلال عن أرضنا

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