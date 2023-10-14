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فرنسا تدعو "حزب الله" إلى البقاء في منأى عن الصراع الدائر في إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
14-10-2023 | 12:02
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