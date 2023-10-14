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وزيرة خارجية فرنسا في بيروت الإثنين لبحث الوضع في جنوب لبنان (العربية)

Lebanon 24
14-10-2023 | 13:26
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