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خدمة الإسعاف الإسرائيلي: سقوط عدة صواريخ بعد الرشقة الصاروخية الكبيرة التي أطلقت للتو نحو عسقلان

Lebanon 24
14-10-2023 | 14:18
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