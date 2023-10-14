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إنذار إسرائيلي حول تسلل مقاتلي "حماس" إلى مستوطنة زيكيم في غلاف غزة (الحدث)

Lebanon 24
14-10-2023 | 14:24
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