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وزير الخارجية المصري: هناك رؤية مشتركة بين مصر وتركيا لتخفيف الآثار الإنسانية الخطيرة عن سكان قطاع غزة

Lebanon 24
14-10-2023 | 14:32
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