Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": إلقاء قنابل مضيئة فوق مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل

Lebanon 24
14-10-2023 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سماع رشقات نارية متقطعة وصوت إنفجارات ناتج عن إلقاء قنابل يدوية في محور جبل الحليب - حطين والأمنية - التعمير في مخيّم عين الحلوة
lebanon 24
15/10/2023 00:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية قبالة بليدا في قضاء مرجعيون وبيت ليف قضاء بنت جبيل
lebanon 24
15/10/2023 00:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غياب أيّ نشاط لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة المطلة المقابلة لبلدة كفركلا وغياب المزارعين الاسرائيليين في المستعمرة وملازمتهم الملاجىء
lebanon 24
15/10/2023 00:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": إلقاء قنبلة الآن من حي التعمير باتجاه مدرسة السموع داخل مخيّم عين الحلوة
lebanon 24
15/10/2023 00:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:59 | 2023-10-14
16:40 | 2023-10-14
16:36 | 2023-10-14
16:34 | 2023-10-14
16:08 | 2023-10-14
16:06 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24