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البيت الأبيض: بايدن يجدد التحذير لأي طرف يسعى لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة

Lebanon 24
14-10-2023 | 16:34
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