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أخبار عاجلة
اندلاع مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية في بلدة أبو ديس شرق القدس (شبكة قدس الإخبارية)
Lebanon 24
14-10-2023
|
16:40
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