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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يطلب مجددا من المدنيين مغادرة شمال غزة الذي سيصبح "منطقة قتال"

Lebanon 24
15-10-2023 | 00:28
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