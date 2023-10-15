Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي يقول إن إيران تحاول نقل أسلحة إستراتيجية عبر سوريا لفتح جبهة جديدة (رويترز)

Lebanon 24
15-10-2023 | 00:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: أمنُ لبنان مهمٌّ للجميع وبالنسبة لإيران ومن الممكن تصور أي احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب والظروف
lebanon 24
15/10/2023 14:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: المقاومة هي من تقرر فتح جبهات جديدة أو الرّد على أي أعمالٍ إجراميّة إسرائيلية
lebanon 24
15/10/2023 14:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران أعطت الضوء الأخضر لكنها تفاجأت بالتوقيت.. هذا ما كشفه مسؤول إسرائيلي عن "طوفان الأقصى"
lebanon 24
15/10/2023 14:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: إيران أعطت إيران الضوء الأخضر لهجمات حماس
lebanon 24
15/10/2023 14:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2023-10-15
06:59 | 2023-10-15
06:57 | 2023-10-15
06:48 | 2023-10-15
06:47 | 2023-10-15
06:43 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24