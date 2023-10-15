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الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة الماضية أكثر من 100 هدف عسكري بحي الزيتون وخان يونس وجباليا

Lebanon 24
15-10-2023 | 01:09
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