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السفارة الأميركية في إسرائيل تطلب من رعاياها التوجه إلى حيفا لإجلائهم لقبرص غدا (العربية)

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:23
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